Evo jutrošnjih mjerenja visine snijega, bit će ga još

RTV SLON
Snijeg

Prema mjerenjima visine snijega jutros najviše ga ima na planinskim područjima, ali ni niži predjeli nisu pošteđeni.

Na Bjelašnici je jutros izmjereno čak 128 centimetara. U Tuzli je visina snijega 38 centimetara, dok je u Bugojnu izmjereno 32 centimetra. U Bihaću je snježni pokrivač dostigao 21 centimetar, u Sanskom Mostu 19, a u Sarajevu na Bjelavama također 19 centimetara. Drvar jutros bilježi 18 centimetara snijega, dok je u Livnu izmjereno 9 centimetara.

Ova jutrošnja mjerenja visine snijega pokazuju da su padavine zahvatile gotovo cijelu zemlju i da se snijeg zadržava i u gradskim područjima, što dodatno otežava svakodnevno funkcionisanje i saobraćaj. Meteorolozi najavljuju da se stabilizacija vremena ne očekuje brzo i da će snijega biti još i u narednim danima, uz povremene nove padavine i niske temperature.

U takvim uslovima građanima se savjetuje dodatni oprez, posebno u saobraćaju, te praćenje vremenskih prognoza i upozorenja nadležnih službi.

