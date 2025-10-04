Evo kako zadržati više toplote u domu i platiti manji račun za grijanje

S padom temperatura mnogi se pitaju kako mogu smanjiti troškove grijanja, a da pri tome ne žive u hladnom domu. Rješenje se krije u jednostavnom triku za koji vam ne treba ništa više od kartonske kutije i aluminijske folije.

Sve što trebate uraditi jeste staviti komad kartona obložen aluminijskom folijom iza radijatora, pri čemu sjajna strana folije treba biti okrenuta prema radijatoru. Na taj način toplota se reflektira natrag u prostoriju umjesto da izlazi kroz zid ili prozor, što čini grijanje efikasnijim i smanjuje troškove.

Priprema doma za zimu

Septembar i oktobar idealni su mjeseci da se dom pripremi za hladnije dane. Stručnjaci preporučuju da provjerite prozore i vrata i zatvorite sve pukotine pomoću trake ili pjene, jer čak i najmanje pukotine mogu uzrokovati gubitak toplote i povećati račune.

Još jedan praktičan savjet jeste korištenje težih zavjesa tokom zime. One ne bi smjele prekrivati radijatore jer to umanjuje njihovu efikasnost. Najbolje je danju razmaknuti zavjese i pustiti sunčeve zrake u prostoriju, a noću ih zatvoriti kako biste spriječili gubitak toplote.

Redovno provjetravanje doma takođe je važno. Kratko otvaranje prozora nekoliko puta dnevno sprječava pojavu vlage i plijesni, a toplota se pri tome neće značajno izgubiti.

Kako aluminijska folija pomaže?

Iako je aluminijska folija najpoznatija kao kuhinjski pribor, njena upotreba daleko je šira. Koristi se za izolaciju, smanjenje statičkog elektriciteta pri sušenju veša ili čak u kozmetičkim tretmanima. Kada se postavi iza radijatora, folija reflektira toplotu natrag u prostoriju i stvara svojevrsnu termičku barijeru.

Pošto se radijatori često postavljaju ispod prozora – mjesta gdje toplota najbrže odlazi – folija pomaže da se spriječi njen gubitak. Ovim jednostavnim potezom toplota se bolje zadržava, prostorija se brže zagrijava, a računi za energiju mogu biti znatno niži.

Mala promjena, velika ušteda

Ovaj trik ne zahtijeva nikakva ulaganja, a može imati značajan efekat na potrošnju energije. Uz redovno održavanje doma, zatvaranje pukotina, pravilno korištenje zavjesa i provjetravanje, aluminijska folija iza radijatora može postati saveznik u borbi protiv visokih troškova grijanja.