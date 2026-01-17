Evo kakvo nas danas vrijeme očekuje

Danas u Tuzli očekuje se hladan i suh dan. Jutarnje temperature biće ispod nule, dok bi se tokom dana trebale kretati do oko 4 stepena, uz slab do umjeren vjetar, bez najavljenih padavina i uz nižu vlažnost zraka, saopštili su iz vremenskaprognoza.ba

Moguća poledica: Preporuka tople obuće i slojevite odjeće

Zbog niskih jutarnjih temperatura moguća je poledica na nepročišćenim površinama, pa se preporučuju tople čizme ili cipele s dobrim prianjanjem. Savjet je i da se građani obuku slojevito, uz topliji kaput i šal.

Prognoza za sedam dana

U narednih sedam dana najavljeno je hladno i uglavnom suho vrijeme. Temperature će se kretati u minusu, uz najhladnije dane početkom sedmice, dok su od petka mogući i slabi snježni pljuskovi, bez većih količina.

Kao najpovoljniji dan za izlet u ovom periodu izdvojena je nedjelja, 25. januar, zbog stabilnijeg vremena, manje vjetra i bez padavina, iako će i tada biti hladno.

