Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

U Tuzli se danas očekuje sunčano i prijatno vrijeme, uz postepeni rast temperature od jutarnjih 10 do 24 stepena u popodnevnim satima.

Vjetar će biti slab, a padavine se ne očekuju, pa će tokom cijelog dana preovladavati suho vrijeme. Preporučuje se višeslojno odijevanje, jer će jutro biti svježije, dok će tokom dana biti ugodno toplo.

U večernjim satima očekuje se pad temperature, pa se građanima koji planiraju boravak na otvorenom preporučuje laganija jakna ili nešto toplije odjeće.

Na području Tuzlanskog kantona danas će preovladavati pretežno sunčano i toplo vrijeme. Tokom dana očekuje se umjeren jugozapadni vjetar, jači u Posavini, posebno na području Gradačca, gdje bi udari mogli dostizati četiri metra u sekundi.

Početak dana u većini mjesta bit će vedar, dok se poslijepodne očekuje povećanje oblačnosti, naročito u dolinskim predjelima, ali bez značajnijih padavina.

Temperature u Tuzlanskom kantonu kretat će se od 11 stepeni u ranim jutarnjim satima do 26 stepeni u središnjim dijelovima kantona, uključujući Tuzlu, Živinice i Lukavac. Najtoplije će biti u Gradačcu, gdje se očekuje do 27 stepeni, saopćeno je iz Vremenska prognoza.ba.