Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice

Sunčano vrijeme uz malu naoblaku
Sunčano vrijeme uz malu naoblaku

Vrijeme do kraja sedmice umjereno hladno, uz najniže temperature sredinom sedmice, kada se lokalno mogu pojaviti i pljuskovi snijega, posebno u višim predjelima.

Do kraja godine preovladavat će malo do umjereno oblačno vrijeme, dok će srijeda biti najnestabilniji i ujedno najhladniji dan. Tada se očekuje češća pojava snježnih pljuskova, uz dnevne temperature koje će se kretati od oko minus pet stepeni na planinama do približno jedan stepen u nizijskim krajevima. Povremeno će puhati pojačan sjeverozapadni vjetar, što će dodatno pojačati osjećaj hladnoće.

Novogodišnja noć proteći će u znaku hladnog vremena, uz mraz i rijetku pojavu slabog snijega. Minimalne temperature spuštat će se od minus pet do minus jedan stepen u nižim krajevima, dok će na planinama biti znatno hladnije, od minus trinaest do minus sedam stepeni. Najhladnije će biti u područjima gdje se zadrži vedro vrijeme.

Početak 2026. godine donosi izraženu promjenu vremenskih prilika. Razvijanje ciklona nad sjevernom Italijom, uz snažno južno strujanje, omogućit će dotok toplijeg i vlažnijeg zraka. U takvim uslovima očekuje se pretežno oblačno, ali osjetno toplije vrijeme, uglavnom bez mraza. Povremeno je moguća slaba kiša, dok će dnevne temperature dosezati između sedam i četrnaest stepeni Celzijusa.

Moguće zahlađenje nazire se tek nakon šestog januara, ali su njegova jačina i vjerovatnoća za sada vrlo neizvjesni, s obzirom na velika odstupanja u meteorološkim proračunima. Ono što je sigurno jeste da u narednih desetak dana nema naznaka za ekstremne zimske scenarije niti nagle prodore hladnog zraka kakvi se često najavljuju u senzacionalističkim prognozama.

