Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice

Vrijeme do kraja sedmice umjereno hladno, uz najniže temperature sredinom sedmice, kada se lokalno mogu pojaviti i pljuskovi snijega, posebno u višim predjelima.

Do kraja godine preovladavat će malo do umjereno oblačno vrijeme, dok će srijeda biti najnestabilniji i ujedno najhladniji dan. Tada se očekuje češća pojava snježnih pljuskova, uz dnevne temperature koje će se kretati od oko minus pet stepeni na planinama do približno jedan stepen u nizijskim krajevima. Povremeno će puhati pojačan sjeverozapadni vjetar, što će dodatno pojačati osjećaj hladnoće.

Novogodišnja noć proteći će u znaku hladnog vremena, uz mraz i rijetku pojavu slabog snijega. Minimalne temperature spuštat će se od minus pet do minus jedan stepen u nižim krajevima, dok će na planinama biti znatno hladnije, od minus trinaest do minus sedam stepeni. Najhladnije će biti u područjima gdje se zadrži vedro vrijeme.

Početak 2026. godine donosi izraženu promjenu vremenskih prilika. Razvijanje ciklona nad sjevernom Italijom, uz snažno južno strujanje, omogućit će dotok toplijeg i vlažnijeg zraka. U takvim uslovima očekuje se pretežno oblačno, ali osjetno toplije vrijeme, uglavnom bez mraza. Povremeno je moguća slaba kiša, dok će dnevne temperature dosezati između sedam i četrnaest stepeni Celzijusa.

Moguće zahlađenje nazire se tek nakon šestog januara, ali su njegova jačina i vjerovatnoća za sada vrlo neizvjesni, s obzirom na velika odstupanja u meteorološkim proračunima. Ono što je sigurno jeste da u narednih desetak dana nema naznaka za ekstremne zimske scenarije niti nagle prodore hladnog zraka kakvi se često najavljuju u senzacionalističkim prognozama.