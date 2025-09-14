Evo liste poslodavaca koji su dobili finansijsku pomoć Vlade FBiH za juli

Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada Federacije BiH usvojila je Odluku kojom je utvrđena konačna lista korisnika finansijske pomoći za juli 2025. godine privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH, s ciljem očuvanja postojećih radnih mjesta.

Prema odluci, za ovu namjenu bit će dodijeljeno ukupno 4.805.650 KM, a sredstva su osigurana u Budžetu Federacije BiH. Finansijsku podršku će dobiti 10.540 korisnika, dok će dodatnih 984 korisnika dobiti sredstva u iznosu od 712.550 KM, nakon što su im uvaženi prigovori na raniju odluku koja se odnosila na mjesec juni.

Konačna lista korisnika finansijske pomoći biće objavljena na web stranicama Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Transfer sredstava na račune korisnika izvršit će Union banka u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija i Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta.

Za realizaciju odluke zaduženi su Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo finansija, Porezna uprava FBiH i Union banka.

Kako je navedeno u obrazloženju, cilj mjera je osigurati likvidnost, održivost i očuvanje postojećih radnih mjesta u privatnom sektoru u 2025. godini, a sve u skladu s Uredbom o mjerama finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i samostalnim djelatnostima.

