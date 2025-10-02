Federacija BiH: Odgoditi liberalizaciju cijena osiguranja do ulaska u EU

Federacija Bosne i Hercegovine trebala bi odgoditi liberalizaciju cijena obaveznog osiguranja autoodgovornosti do ulaska zemlje u Evropsku uniju, poručeno je na okruglom stolu pod nazivom „Liberalizacija AO – Preduvjeti za održivo slobodno tržište“ održanom danas u Sarajevu.

Direktor Agencije za nadzor osiguranja FBiH Ivan Luburić naglasio je da je zakonski rok, koji predviđa liberalizaciju do 31. oktobra 2026. godine, preuranjen za domaće tržište. Prema njegovim riječima, iskustva zemalja u regiji pokazuju da se ovakvi procesi obično odvijaju nakon ulaska u EU, a i tada su često praćeni tržišnim nestabilnostima.

„Bh. tržište osiguranja je malo i osjetljivo, a svi podaci kojima Agencija raspolaže govore da bi najbolji put bio odgoditi potpunu liberalizaciju do pristupanja Evropskoj uniji“, izjavio je Luburić.

Generalni sekretar Udruženja društava za osiguranje u FBiH Ermin Čengić pojasnio je da je cilj današnjeg skupa bio približiti parlamentarcima i javnosti važnost postepenog uvođenja deregulacije. On je upozorio da zakonski rok može dovesti do destabilizacije tržišta i ugroziti sposobnost osiguravajućih društava da izmiruju obaveze prema osiguranicima.

Okrugli sto zajednički su organizovali Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Udruženje društava za osiguranje u FBiH i Zaštitni fond FBiH.