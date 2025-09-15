Film kao glas mladih o genocidu u Srebrenici

Na Univerzitetu u Tuzli danas su predstavljeni najbolji kratki filmovi na temu „Genocid u Srebrenici“. U konkurenciji 27 radova učenika osnovnih i srednjih škola, stručni žiri izdvojio je deset najboljih ostvarenja, dok su tri filma nagrađena posebnim priznanjima.

Predstavljanjem ovih radova, Univerzitet u Tuzli i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK dali su prostor najmlađima da kroz umjetnost budu glas sjećanja i podsjetnik na važnost prenošenja istine budućim generacijama.

Ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović naglasio je da je ključno da mladi razumiju razmjere genocida i činjenicu da je riječ o zločinu presuđenom pred najvišim međunarodnim sudovima i potvrđenom rezolucijom Generalne skupštine UN-a.

„Značajno je što je tokom cijele godine realiziran program obilježavanja genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i posebno je važno što su okosnica svih aktivnosti bili upravo mladi ljudi – studenti i učenici“, istakao je Omerović.

Podršku učenicima dala je i rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić, koja je čestitala mladima i naglasila da upravo oni trebaju preuzeti ulogu čuvara istine i dostojanstva žrtava.

Među nagrađenim učenicima bio je i Aldin Aganović, devetaš iz Osnovne škole Simin Han, koji pohađa i edukacijsko-rehabilitacijske postupke u Centru za djecu oštećena sluha. On je predstavio film „Srebrenica: Jedna sudbina, hiljade priča“, nastao iz želje da se o Srebrenici ne govori samo na godišnjicama, već da to bude trajno sjećanje.

„Film govori o stradanju Bošnjaka 1995. godine i poruka je da mi, buduće generacije, to pamtimo i nikada ne zaboravimo Srebrenicu“, poručio je Aldin.

Svoj rad predstavila je i Emina Gabeljić, učenica četvrtog razreda Mješovite srednje škole Banovići, autorica i rediteljica filma „Staza“, koji donosi priču o dva brata tinejdžera koji se tokom genocida probijaju kroz šumu u Srebrenici. Inspiraciju je pronašla u iskustvu vlastitog oca, preživjelog genocida.

„Ovo nije izmišljena priča, već stvarni događaj o kojem vrijedi govoriti“, istakla je Emina. Dodala je da se filmom bavi i ranije, a učestvovala je i na Sarajevo Film Festivalu sa svojim radom „Izdisaj“, te da snimanje filmova vidi kao svoju budućnost.

Organizatori ističu da je ovaj konkurs osim kulture sjećanja ponudio i prostor za kreativno izražavanje mladih. Za neke učenike ovo je bilo prvo iskustvo u svijetu filma, dok su drugi već imali priliku pokazati svoj talenat na ozbiljnim festivalima.

Konkurs je još jednom pokazao da kultura sjećanja i obrazovanje idu ruku pod ruku, a da mladi svojim kreativnim izražajem mogu biti važni čuvari istine i dostojanstva žrtava.