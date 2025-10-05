Fudbalerke Slobode danas protiv Širokog Brijega

U trećem kolu Prve ženske lige Federacije BiH, fudbalerke Slobode će pred domaćom publikom odigrati važan susret protiv ekipe ŽNK “Široki Brijeg”.

Utakmica se igra danas na stadionu NK Mramor, s početkom u 15:00 sati.

Fudbalerke Slobode vrijedno su radile tokom sedmice i spremne su dati svoj maksimum kako bi upisale nove bodove pred svojim navijačima. Očekuje se borbena i atraktivna utakmica protiv protivnika koji uvijek donosi dobru igru i sportsko nadmetanje.

Klub poziva sve navijače i ljubitelje nogometa da dođu na tribine, pruže podršku i budu vjetar u leđa našim djevojkama u još jednom važnom izazovu sezone.