Fudbalerke Slobode danas protiv Širokog Brijega

U trećem kolu Prve ženske lige Federacije BiH, fudbalerke Slobode će pred domaćom publikom odigrati važan susret protiv ekipe ŽNK “Široki Brijeg”.

Utakmica se igra danas na stadionu NK Mramor, s početkom u 15:00 sati.

Fudbalerke Slobode vrijedno su radile tokom sedmice i spremne su dati svoj maksimum kako bi upisale nove bodove pred svojim navijačima. Očekuje se borbena i atraktivna utakmica protiv protivnika koji uvijek donosi dobru igru i sportsko nadmetanje.

Klub poziva sve navijače i ljubitelje nogometa da dođu na tribine, pruže podršku i budu vjetar u leđa našim djevojkama u još jednom važnom izazovu sezone.

