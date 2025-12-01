Gjergja: “Utakmice sa Švicarskom će biti prelomne”

Jasmina Ibrahimović

Selektor košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegoviner Dario Gjerga čestitao je selekciji Srbije na pobjedi u kvalifikacijskom meču u Sarajevu, ali je naglasio da ne bi bilo nezasluženo da je i BiH pobijedila.

– Mali detalji su napravili razliku. Imali smo veliki broj promašenih slobodnih slobodnih bacanja i trojki – rekao je Gjergja, dodavši da je i izlazak Atića zbog pet ličnih grešaka kumovao porazu.

– Ovo je sport, a sport je nekad egzaktan. Neki momci nisu igrali na ovom nivou, a to nije lako napraviti za dva-tri dana. To je proces koji će trajati ali vjerujem da će im ovo biti podstrek za nešto više. Zaslužili smo možda puno više, ali moram biti ponosan na njih. Kada se drugi momci pojave, a nadam se da hoće da ćemo imati šansu raditi još bolje stvari – rekao je selektor BiH.

Kvalifikacije se nastavljaju u februaru i martu sljedeće godine kada BiH igra dvomeč sa Švicarskom. Gjergja smatra da će to biti utakmice odluke za bh. tim.

– Utakmice sa Švicarskom će biti prelomne i to smo znali i ranije. Šta napraviš protiv Turske i Srbije je bonus. Ono što su Švicarci pokazali protiv Srbije mislim da ne mogu ponoviti, a to se vidjelo i protiv Turske. Mi se moramo fokusirati na nas, dobro ovo analizirati, vidjeti gdje smo pogriješili i dovesti to do nove godine na razinu – zaključio je Gjergja.

