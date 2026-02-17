Pronevjera u službi predmet je potvrđene optužnice koju je Kantonalni sud u Tuzli prihvatio nakon što je Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona okončalo istragu protiv Ibrahima Hodžića, 31-godišnjaka iz Gračanice, osumnjičenog za zloupotrebe na radnom mjestu i štetu veću od 350.000 KM.

Prema podacima Tužilaštva, optužnica je podignuta nakon provedenih istražnih radnji i potrebnih vještačenja, a po nalogu tužioca istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, Odsjeka za borbu protiv privrednog kriminaliteta i korupcije, lišili su slobode osumnjičenog i predali ga u nadležnost Tužilaštva. Postupajući tužilac je sudu predložio određivanje mjere pritvora.

Optužnicom za krivično djelo Pronevjera u službi Hodžić se tereti da je u periodu od januara 2024. do januara 2025. godine radio kao prodavač na benzinskoj pumpi u vlasništvu preduzeća iz Gračanice, gdje su mu bili povjereni poslovi prijema, kontrole i prodaje goriva i druge robe, vođenja pazara, nabavke, knjiženja i fakturisanja. Sumnja se da je s ciljem pribavljanja imovinske koristi prisvajao robu koja mu je bila povjerena u radu.

Prema navodima iz optužnice, u softverskom programu je unosio fiktivne dokumente pod nazivom predatnica izlaz, čime je neosnovano umanjivao stanje robe u evidenciji. Na taj način je sačinio 79 takvih dokumenata i prikrio manjak robe. Tužilaštvo navodi da je ovim radnjama prisvojena roba u vrijednosti od oko 350.000 KM, od čega se približno 270.000 KM odnosi na gorivo, a oko 80.000 KM na ostalu trgovačku robu, čime je oštećeno preduzeće iz Gračanice.

Istraga u predmetu Pronevjera u službi obuhvatila je veći broj materijalnih dokaza, te kriminalističko forenzičko vještačenje iz oblasti informatičke i digitalne forenzike, kao i ekonomsko finansijsko vještačenje, koji su priloženi uz optužnicu.