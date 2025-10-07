Grad Tuzla: Javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnim taksama

Nedžida Sprečaković
Grad Tuzla
Grad Tuzla/ Ulaz u Gradsku upravu

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, zajedno sa Službom za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle, poziva građane, privredne subjekte, udruženja i predstavnike javnosti da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o komunalnim taksama. Cilj rasprave je kroz dijalog i razmjenu mišljenja doći do kvalitetnijeg rješenja koje će unaprijediti sistem naplate i kontrole komunalnih taksi u Tuzli.

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i sugestije u pisanoj formi putem Centra za pružanje usluga građanima (pisarnica Grada Tuzle), poštom na adresu Grad Tuzla, ZAVNOBiH-a broj 11, 75000 Tuzla, ili elektronski putem e-maila: [email protected].

Javni poziv za provođenje Javne rasprave o Nacrtu Odluke o komunalnim taksama (datum objave: 06.10.2025.)

Grad Tuzla je ukinuo komunalne takse u decembru prošle godine, a o tome možete čitati na linku ispod:

Grad Tuzla ukinuo naplatu komunalne takse

