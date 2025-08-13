Građani BiH primaju penzije iz 54 zemlje, a PIO/MIO isplaćuje penzije u 35 zemalja svijeta

Tokom 2024. godine evidentirani su prilivi penzija iz ukupno 54 zemlje, potvrdili su FENA-i iz Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Kako navode, nešto više od 91,8 posto ukupnog priliva potiče iz Hrvatske, Njemačke, Srbije, Slovenije, Švicarske, Austrije, Luksemburga, Hong Konga, Irske, Francuske, Crne Gore, Danske, Nizozemske, Australije, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Italije i Norveška, dok na ostale zemlje otpada 8,2 posto.

Prema podacima Centralne banke BiH, ukupan priliv u 2024. godini iznosio je 1,39 milijardi KM.

Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO), osim za penzionere u BiH, penzije isplaćuje i u inozemstvo. Te penzije se isplaćuju u oko 35 zemalja širom svijeta.

Tako je na ime redovne isplate za inozemne penzije za mjesec juli ove godine isplaćeno oko 19 miliona KM, tačnije 19.038.440,38 KM za 66.448 korisnika, rečeno je Feni iz Federalnog zavoda PIO/MIO.

Najveći broj korisnika ovih penzija nalazi se u Hrvatskoj, gdje ih je ukupno 25.735. Na drugom mjestu je Srbija, u kojoj je ukupan broj korisnika koji primaju penziju od Federalnog zavoda PIO/MIO 21.000. Nakon toga slijedi Njemačka, u kojoj se nalaze 4.887 korisnika. Na četvrtom mjestu je Austrija gdje se nalazi ukupno 3.618 korisnika. Peta zemlja s najviše naših penzija je Crna Gora, u kojoj se nalazi 2.476 korisnika. U Sloveniji se nalazi 2.121 korisnik, a u Australiji njih 1.184.

Nakon Švedske, gdje je 1.031 korisnik, slijedi SAD, gdje našu penziju prima 896 korisnika. S trocifrenim brojem korisnika naših penzija su Nizozemska, Kanada, Švicarska, Norveška, Italija, Francuska, Danska, Češka Republika, Sjeverna Makedonija…

Prema vrsti penzija, a prema svim zemljama, najviše je isplaćeno starosnih, i to 47.999, u iznosu od 13,3 miliona KM. Zatim slijede porodične, kojih je 11.395, a za koje su isplaćena 3,5 miliona KM, dok je 7.054 invalidskih s iznosom od 2,1 milion KM.