Sve skuplja svakodnevica: Građani BiH se odriču mesa, kahve i osnovnih namirnica

Edina Rizvić Aščić
Kupovina namirnica, 1000KM/ SZO/ Sve skuplja svakodnevica: Građani BiH se odriču mesa, kahve i osnovnih namirnica
Foto: Pexels/Arhiva - Kupovina namirnica u marketima

Rastuće cijene osnovnih životnih namirnica, energenata i usluga sve teže pogađaju građane Bosne i Hercegovine. Inflacija koja traje već duže vrijeme dodatno pritišće kućne budžete i svakodnevni život.

Ekonomisti upozoravaju da inflacija najviše pogađa one s nižim primanjima, jer najveći dio prihoda troše na hranu i režije. Rješenje vide u usklađivanju plata i penzija s rastom cijena te jačoj podršci socijalno ugroženima.

IZDVOJENO: Novi školski početak uz besplatne knjige za sve osnovce u TK

“Ako se ovakav trend nastavi, sve više porodica moglo bi pasti ispod granice siromaštva. Potrebne su hitne mjere da se zaštite najugroženiji slojevi društva”, poručuju ekonomisti.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, godišnja stopa inflacije u julu porasla je na 4,8 posto i trenutno je najviša u posljednje dvije godine. Najveći udar i dalje dolazi od hrane i bezalkoholnih pića, gdje je inflacija stabilna na 10,8 posto.

Građani štedjeli, pa počeli da se odriču hrane

U proteklih pet godina cijene hrane su drastično skočile. Primjera radi, kilogram junetine s kostima 2020. godine koštao je oko 8 KM, a danas gotovo 17.

Kilogram teletine s 19 KM skočio je na 31, čajna kobasica s 19 na 25 KM, a tvrdi sir s 10 na 17 KM. Maslac je s 22 poskupio na 34, kahva s 13 na 29 KM, dok je čokolada s 16 skočila na čak 31 KM.

ČITAJTE: Kako do specijalizacije u zdravstvu: Sve što ljekari trebaju znati

Prije pet godina za 108 maraka mogla se kupiti puna korpa ovih proizvoda, a danas je za istu korpu potrebno čak 184 marke.

Drugim riječima, za 108 KM građani se danas moraju odreći teletine, čajne kobasice i gotovo cijelog kilograma kahve.

pročitajte i ovo

Vijesti

Hrvatska: Dvojica radnika teško povrijeđena nakon pada s 12 metara

Vijesti

Najgora mjesta za čuvanje novca u kući i gdje je on zaista siguran

Vijesti

Prošlo 28 godina od tragične smrti princeze Dijane

BiH

Obilne kiše u Hercegovini izazvale poplave i štetu na objektima

Vijesti

Femicid u BiH: Zakoni postoje, ali nedostaje političke volje i zaštite za žene

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]