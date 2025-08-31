Sve skuplja svakodnevica: Građani BiH se odriču mesa, kahve i osnovnih namirnica

Rastuće cijene osnovnih životnih namirnica, energenata i usluga sve teže pogađaju građane Bosne i Hercegovine. Inflacija koja traje već duže vrijeme dodatno pritišće kućne budžete i svakodnevni život.

Ekonomisti upozoravaju da inflacija najviše pogađa one s nižim primanjima, jer najveći dio prihoda troše na hranu i režije. Rješenje vide u usklađivanju plata i penzija s rastom cijena te jačoj podršci socijalno ugroženima.

“Ako se ovakav trend nastavi, sve više porodica moglo bi pasti ispod granice siromaštva. Potrebne su hitne mjere da se zaštite najugroženiji slojevi društva”, poručuju ekonomisti.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, godišnja stopa inflacije u julu porasla je na 4,8 posto i trenutno je najviša u posljednje dvije godine. Najveći udar i dalje dolazi od hrane i bezalkoholnih pića, gdje je inflacija stabilna na 10,8 posto.

Građani štedjeli, pa počeli da se odriču hrane

U proteklih pet godina cijene hrane su drastično skočile. Primjera radi, kilogram junetine s kostima 2020. godine koštao je oko 8 KM, a danas gotovo 17.

Kilogram teletine s 19 KM skočio je na 31, čajna kobasica s 19 na 25 KM, a tvrdi sir s 10 na 17 KM. Maslac je s 22 poskupio na 34, kahva s 13 na 29 KM, dok je čokolada s 16 skočila na čak 31 KM.

Prije pet godina za 108 maraka mogla se kupiti puna korpa ovih proizvoda, a danas je za istu korpu potrebno čak 184 marke.

Drugim riječima, za 108 KM građani se danas moraju odreći teletine, čajne kobasice i gotovo cijelog kilograma kahve.