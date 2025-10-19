Gužve na granicama: Duge kolone vozila na izlazu iz BiH

RTV SLON
Stanje na cestama, BIHAMK, granični prelazi/ pojačan promet vozila
Foto: Gužve u saobraćaju/Arhiva

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj i Srbiji jutros su zabilježene duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Orašje i Karakaj. Na ostalim prijelazima saobraćaj se odvija uz povremena zadržavanja, koja za sada ne prelaze 30 minuta.

Iz BIHAMK-a upozoravaju da su zbog novog evropskog sistema registracije putnika (EES – Entry/Exit System) moguća duža čekanja na granicama.

Granični prijelaz Brčko i dalje je otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila preko pet tona saobraćaj zabranjen na prijelazu Karakaj. Teži kamioni se preusmjeravaju na prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Za teretna vozila na GP Šepak prolaz je dozvoljen od 9 do 13 sati i od 22 do 6 sati, a vikendom samo u noćnom terminu od 22 do 6 sati.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Upozorenje vozačima: Na putevima BiH mokro, maglovito i sa radovima

Vijesti

Primjena EES sistema izazvala duža zadržavanja na granicama Evropske unije

Istaknuto

Oprez na putevima: Mokar kolovoz, odroni i magla širom zemlje

Istaknuto

Stanje na putevima: Radovi na više magistralnih cesta i dionica

BiH

BIHAMK – Važna obavijest za sve koji putuju u Sarajevo

BiH

Stanje na putevima: Duge kolone vozila na izlazu iz BiH

Politika

Trojka: Hoće li poslanici SNSD sada početi misliti svojom glavom?

Vijesti

Opljačkan najposjećeniji svjetski muzej Louvre

Kultura

Svečano zatvaranje 14. Tuzla Film Festivala uz svjetsku premijeru filma „Rane moje ljute“

Tuzla i TK

Policija istražuje vandalski čin na Slanoj Banji

Istaknuto

Gradonačelnik Lugavić osudio vandalski čin na Slanoj Banji: “Grad je ogledalo nas samih”

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]