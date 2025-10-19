Gužve na granicama: Duge kolone vozila na izlazu iz BiH

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj i Srbiji jutros su zabilježene duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Orašje i Karakaj. Na ostalim prijelazima saobraćaj se odvija uz povremena zadržavanja, koja za sada ne prelaze 30 minuta.

Iz BIHAMK-a upozoravaju da su zbog novog evropskog sistema registracije putnika (EES – Entry/Exit System) moguća duža čekanja na granicama.

Granični prijelaz Brčko i dalje je otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila preko pet tona saobraćaj zabranjen na prijelazu Karakaj. Teži kamioni se preusmjeravaju na prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Za teretna vozila na GP Šepak prolaz je dozvoljen od 9 do 13 sati i od 22 do 6 sati, a vikendom samo u noćnom terminu od 22 do 6 sati.