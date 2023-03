Hadžibegić: Vrijednost i ambicije naše ekipe ipak moraju biti jače od Islanda

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas bi trebala biti kompletirana u Trening kampu Fudbalskog saveza BiH u Zenici, gdje su jučer počele pripreme za prva dva susreta kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine.

“Zmajeve” u četvrtak navečer na zeničkom Stadionu “Bilino polje” očekuje prvi meč kvalifikacija protiv Islanda, a u nedjelju protiv Slovačke u Bratislavi. Na novinarsko pitanje da se se iz ova dva susreta može očekivati svih šest bodova, selektor Faruk Hadžibegić je kazao da je cilj ostvariti “10 pobjeda iz 10 utakmica”.

– Ne mislim da ćemo ih pobijediti, ali matematika je takva da danas jedino to garantuje da ćemo otići. Daj Bože da se plasiramo i sa 12 bodova, ali cilj je da se skupi što više bodova te da se ne može unaprijed predavati – kazao je selektor Hadžibegić.

Utakmice će, kako dodaje, biti teške, a protivnici su ozbiljni.

– Vi znate, bolje od mene, da su sve te selekcije sastavljene od igrača koji igraju evropske lige, Ligu šampiona…Istina da nemaju svi rejting Njemačke, Francuske i velikih nacija, međutim nismo ni mi u tim vodama. Mi treba da se dokažemo, tako da ove protivnike moramo shvatiti na jedan maksimalan način te uraditi sve što je do naše strane da dođemo do pobjede. To je želja, ali i protivnik ima svoje adute pa ćemo vidjeti šta će biti – kazao je Hadžibegić.

Podvukao je kako ćemo igrati na pobjede, ali da ne govori da ćemo sigurno pobijediti. Island je, napominje, gledao tokom zimskih odigravanja kontrolnih utakmica u Portugalu.

– Otišao sam lično da ih vidim. Vrlo su agresivni, motivisani, jako puno trče… Danas svi dobro igraju i svi znaju da igraju. Vidi se da je iskusna ekipa. Istina je da na tim utakmicama, protiv Estonije i Švedske, nisu bili kompletni. Bilo je samo četiri-pet, možda i šest igrača od one standardne ekipe koja će igrati i protiv nas.

Međutim, što me je impresioniralo bila je ta motivacija i želja da naprave nešto. Volio bih da nisam u pravu, ali oni smatraju da mogu proći ovu grupu. S te strane hoću da budemo oprezan. A, s druge strane, ponovo se vraćam na ono da vrijednost i ambicije naše ekipe ipak moraju biti jače od njihovih – istakao je Hadžibegić.

Podvukao je kako jeste teško što ima malo vremena za pripremu te da zbog povreda nema iskusnih Miralema Pjanića i Muhameda Bešića te da, vjerovatno neće moći igrati ni Kolašinac, ali ne želi tražiti alibi. Zadovoljan je, dodao je, željom reprezentativaca, kojih je još jučer došlo 10 na pripreme, što je za njega pozitivno iznenađenje.

– Danas ćemo se kompletirati. Napravit će se ljekarski bilten, da vidimo ko je umoran i ima li povrijeđenih. Napravit ćemo pregled i sa Sejom Kolašincom, tako da ćemo znati njegovo zdravstveno stanje – najavio je Hadžibegić.

Zbog problema s letom, kazao je, malo bi mogao kasniti Dennis Hadžikadunić, ali i on bi trebao stići večeras te se možda priključiti treningu, koji je zakazan za 18 sati.

Međutim, smatra da bi ovako težak trenutak mogao bi biti i razlogom za iskazivanje veće želje i motivacije za uspjehom. Ima, dodao je, ideju ko bi mogao zamijeniti pomenutu trojku, ali da ne želi otkrivati do svi igrači ne “dođu živi i zdravi na pripreme”.

Najavio je kako će koristiti one igrače koje su počeli selektirati njegovi prethodnici – Duško Bajević te Ivaylo Petev, što je oko 35 igrača.

– Sad ću otvoriti jedno drugo pitanje – minutažu naših igrača. I to je problem. Igrači su to koji imaju kvalitet, ali igrač koji ne igra ima neki razlog. Sada, to je problem tog ritma na utakmici, kojeg možemo obezbijediti – naglasio je Hadžibegić.

U kvalifikacijskoj grupi J još se nalaze i selekcije Portugala, Luksemburga i Lihtenštajna.

Igrački kadar koji je pozvan za ove dvije kvalifikacijske utakmice:

Golmani: Ibrahim Šehić (Konya, Turska), Nikola Vasilj (St. Pauli, Njemačka) i Kenan Pirić (AEK Larnaca, Kipar);

Odbrana: Amar Dedić (Salzburg, Austrija), Jusuf Gazibegović (Sturm Graz, Austrija), Sead Kolašinac (Olympique Marseille, Francuska), Adnan Kovačević (Ferencvarosi, Mađarska), Siniša Saničanin (Partizan, Srbija), Dennis Hadžikadunić (Mallorca, Španija), Anel Ahmedhodžić (Sheffield United, Engleska), Hrvoje Miličević (AEK Larnaca, Kipar);

Vezni red: Amir Hadžiahmetović (Besiktas, Turska), Benjamin Tahirović (Roma, Italija), Rade Krunić (Milan, Italija), Sanjin Prcić (Strasbourg, Francuska), Gojko Cimirot (Standard Liege, Belgija), Amer Gojak (Ferencvarosi, Mađarska), Haris Duljević (Hansa Rostock, Njemačka), Miroslav Stevanović (Servette, Švicarska);

Napad: Edin Džeko (Inter, Italija), Ermedin Demirović (Augsburg, Njemačka), Kenan Kodro (Fehervar, Mađarska), Smail Prevljak (Eupen, Belgija), Jasmin Mešanović (Kisvarda, Mađarska) i Nemanja Bilbija (Zrinjski, BiH).

RTV Slon/Fena