Halilagić: Najavljena jača saradnja sa Egiptom i čarter linija za Hurgadu

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić primio je danas u nastupnu posjetu ambasadora Arapske Republike Egipat u Bosni i Hercegovini Valida Hagaga, a razgovor je bio posvećen mogućnostima širenja saradnje u više oblasti, s posebnim naglaskom na ekonomiju, obrazovanje, kulturu i turizam.

Tokom susreta premijer je predstavio ključne karakteristike Tuzlanskog kantona i njegove razvojne prednosti u odnosu na druge dijelove Bosne i Hercegovine, ističući privredne kapacitete, obrazovne ustanove i potencijal za nova ulaganja. Razgovarano je o konkretnim modelima povezivanja institucija i kompanija, kao i o otvaranju prostora za intenzivniju razmjenu u više sektora.

Ambasador Egipta naglasio je interes za jačanje turističke saradnje i povećanje razmjene posjeta, te ukazao na mogućnost dolaska većih egipatskih kompanija kroz investicijske projekte. Posebno je istaknuta važnost bolje saobraćajne povezanosti kao preduslova za snažnije privredne i turističke veze.

U tom kontekstu dio razgovora odnosio se na Međunarodni aerodrom Tuzla, s kojeg je planirano uspostavljanje čarter linije prema egipatskoj Hurgadi. Ocijenjeno je da bi tuzlanski aerodrom mogao imati značajniju ulogu kao polazna tačka za putovanja bh. turista prema Egiptu, ali i kao ulazno mjesto za dolazak turista iz Egipta u Bosnu i Hercegovinu.

Ambasador je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim odnosima dvije zemlje i spremnost da se saradnja dodatno produbi kroz konkretne projekte, uključujući i infrastrukturne inicijative. Premijer Tuzlanskog kantona zahvalio je na posjeti i iskazanom interesu, uz očekivanje da će najavljene aktivnosti u narednom periodu dobiti i operativnu formu.

Današnja posjeta ujedno je i prvi zvanični dolazak egipatskog ambasadora u Tuzlanski kanton od njegovog imenovanja u oktobru 2024. godine.