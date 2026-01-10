Hladno i oblačno u Tuzli, aktivno žuto upozorenje

U Tuzli se danas očekuje hladno vrijeme, s jutarnjim temperaturama oko -4 stepena Celzijusa, dok će najviša dnevna temperatura iznositi oko 2 stepena. Tokom dana preovladavat će oblačno vrijeme, uz mogućnost slabih padavina u obliku inja ili slabog snijega, posebno u poslijepodnevnim satima.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Na snazi je upozorenje za snježne padavine koje traje od jučerašnje večeri do večeras, a prognozira se novi snježni pokrivač visine od 5 do 15 centimetara. Također, aktivno je i upozorenje na niske temperature koje će važiti od večeras do sutra navečer, s očekivanim vrijednostima između -7 i -2 stepena, saopćila je vremenskaprognoza.ba

Hladno vrijeme i u Tuzlanskom kantonu

Na području Tuzlanskog kantona danas se bilježi hladno vrijeme, s temperaturama od -1 do 2 stepena Celzijusa. Tokom jutra i večeri preovladava pretežno vedro vrijeme uz minimalne padavine, dok se u podnevnim satima, naročito između 11 i 16 sati, očekuje povećana oblačnost uz mogućnost slabih padavina u obliku inja ili slabih pljuskova.

Vjetar je slab do umjeren, s najizraženijim udarima tokom sredine dana. Aktivno je upozorenje na niske temperature u rasponu od -7 do -2 stepena, koje važi do večeras u 22:59 sati. Na području kantona od jučer je prisutan novi snježni pokrivač visine od 5 do 15 centimetara.

Žuto upozorenje

Za regiju Tuzla na snazi je žuto upozorenje zbog snijega i leda, koje je aktivno od 9. januara 2026. godine u 23 sata, a važi do 10. januara 2026. godine u 22:59 sati. Tokom tog perioda prognozira se između 5 i 15 centimetara novog snježnog pokrivača.

Također, izdato je žuto upozorenje na niske temperature, koje će biti na snazi od 10. januara 2026. godine u 23 sata do 11. januara 2026. godine u 22:59 sati, uz očekivane temperature zraka između -7 i -2 stepena.

