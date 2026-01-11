Hladno i suho vrijeme u Tuzli, na snazi žuto upozorenje

U Tuzli danas preovladava hladno i suho vrijeme, s jutarnjom temperaturom koja se spustila do minus devet stepeni Celzijusa, dok se tokom dana očekuje blago zatopljenje do oko minus dva stepena.

Vjetar je slab do umjeren, bez najavljenih padavina, ali se vozačima i pješacima savjetuje oprez zbog moguće poledice, posebno u jutarnjim satima. Na snazi je upozorenje na niske temperature za regiju Tuzla, a tokom noći se očekuju vrlo niske vrijednosti, koje će se kretati i do minus jedanaest stepeni.

Prema prognozama, u narednih sedam dana Tuzlu očekuje postepeno zatopljenje, ali će vrijeme zadržati zimska obilježja. Dnevne temperature će od utorka uglavnom biti iznad nule i do kraja sedmice dosezati do jednog stepena, dok će noći ostati hladne, s minimalnim temperaturama koje će se početkom sedmice spuštati i do minus trinaest stepeni. Padavine se ne očekuju, a vremenske prilike će biti stabilne i pretežno vedre.