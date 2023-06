Hoće li TK imati dovoljno novca za sve predviđene mjere?

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2024-2026. godina. To je prvi korak ka izradi Budžeta za 2024. godinu i njima su definisani prihodi i gornja granica rashoda o kojoj se mora voditi računa, poručuje kantonalni ministar finansija.

”Cilj je da se javne finansije drže pod kontrolom obzirom da kroz makroekonomske pokazatelje vidimo da će ekonomski rast u 2024. godini biti 2,7 posto, u 2025. godini biti 3, a u 2026. biti 3,3 posto. To nam nakon najnovnijih projekcija Federalnog ministarstva finansija ukazuje da je oblast finansija pred jakim izazovima. Potrebno je dakle u narednom periodu da se sve one javne politike koje su promovisane u TK i koje provodi aktuelna Vlada dovedu u vezu sa raspoloživim sredstvima kako ne bi došlo do prekoračenja onih budžetskih pozicija koje su definisane ovim dokumentom”, navodi Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.