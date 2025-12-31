Hoće li Vlada FBiH preusmjeriti novac od igara na sreću za liječenje djece

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstvo zdravstva, usvojila je informaciju kojom je iskazana spremnost da se dio sredstava prikupljenih od naknada za priređivanje igara na sreću preusmjeri za finansiranje liječenja djece oboljele od rijetkih bolesti, Hunterovog sindroma i Sindroma kratkog crijeva.

Riječ je o sredstvima koja su ostala neraspoređena nakon provedenog javnog poziva, a koja će, u skladu s važećim propisima, biti usmjerena na pokrivanje troškova liječenja djece iz Federacije Bosne i Hercegovine koja se suočavaju s ovim teškim i rijetkim oboljenjima.

Federalno ministarstvo zdravstva je po osnovu prihoda od igara na sreću raspolagalo iznosom od 695.440 KM. Nakon realizacije javnog poziva za programe i projekte iz oblasti zdravstva, dodijeljeno je 178.460 KM, dok je preostali neraspoređeni dio sredstava predložen za preusmjeravanje u svrhu liječenja djece oboljele od rijetkih bolesti.

Usvajanjem ovog zaključka, Vlada FBiH i Federalno ministarstvo zdravstva potvrđuju opredijeljenost da, u okviru zakonskih mogućnosti, reagiraju u situacijama hitnih i opravdanih zdravstvenih potreba, posebno kada je riječ o djeci.

Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo zdravstva zaduženi su da, u skladu s važećim propisima, provedu potrebne procedure kako bi se sredstva zakonito i efikasno preusmjerila.

Iz Federalnog ministarstva zdravstva poručuju da će nastaviti aktivnosti na pronalaženju dugoročnih i održivih rješenja za finansiranje liječenja pacijenata s rijetkim i teškim oboljenjima, uz naglasak da zaštita zdravlja djece i kontinuitet liječenja ostaju prioritet zdravstvenog sistema u Federaciji BiH.