Invazivna kardiologija: PTA procedura sada se kontinuirano izvodi u Tuzli

Univerzitetski klinički centar Tuzla nastavlja s unapređenjem savremenih metoda liječenja u oblasti invazivne kardiologije, započinjući kontinuirano izvođenje endovaskularnih procedura tretmana perifernog arterijskog sistema. Percutaneous Transluminal Angioplasty, PTA, minimalno je invazivna procedura kojom se mehanički proširuje sužena ili okludirana arterija pomoću balon-katetera, a po potrebi se implantira i stent radi održavanja prohodnosti krvnog suda.

Ove intervencije predstavljaju značajan iskorak u zbrinjavanju pacijenata s oboljenjima krvnih sudova, posebno donjih ekstremiteta. Procedura, koja se u UKC Tuzla ranije izvodila intermitentno uz asistenciju kolega iz KBC Zagreb, sada će se kontinuirano primjenjivati u Klinici za invazivnu kardiologiju.

Vršilac dužnosti načelnika Klinike za invazivnu kardiologiju, doc. dr. med. sc. Mugdim Bajrić, specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije, istakao je da je riječ o proceduri za kojom postoji velika potreba.

“Malo je centara koji izvode periferne intervencije, a potrebe pacijenata za ovim procedurama su izuzetno velike. Spremni smo da tretman perifernog arterijskog sistema radimo u kontinuitetu vlastitim kadrom i kapacitetima. Najveći broj naših pacijenata su dijabetičari i dugogodišnji pušači. Većina je starija od šezdeset godina, ali to nije pravilo. Posljednju intervenciju imali smo kod pacijenta starog oko četrdeset godina. Mnogi od pacijenata zbog jakih bolova u donjim ekstremitetima ne mogu preći ni dvadesetak metara bez zaustavljanja. Ovim intervencijama sprječavamo invaliditet i amputacije, te poboljšavamo kvalitet života”, naglasio je dr. Bajrić.

On je dodao da se pacijenti često javljaju u akutnoj fazi bolesti, kada su već suočeni s rizikom od amputacije jedne ili obje noge, što zahtijeva hitno zbrinjavanje u roku od nekoliko sati. Uputio je apel da se ljekaru jave u ranijoj fazi oboljenja, jer pravovremena intervencija i adekvatna terapija mogu spriječiti ozbiljne komplikacije.

Govoreći o daljem razvoju programa, dr. Bajrić je istakao značaj institucionalne podrške.

“Imamo odličnu podršku menadžmenta da unaprijedimo liječenje naših pacijenata. Opremu već posjedujemo, a u narednom periodu radit ćemo na dodatnom kadrovskom jačanju i uključivanju mladih ljekara u izvođenje ovih intervencija”, naveo je.