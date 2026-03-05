Iran lansirao balističke rakete „Koramšar-4“ prema Izraelu

Iran je prema Izraelu lansirao balističke rakete tipa „Koramšar-4“, saopćila je Iranska revolucionarna garda.

U saopćenju se navodi da su projektili korišteni u napadu nosili bojeve glave mase oko jedne tone, uz napomenu da ovaj raketni sistem može biti opremljen i s više bojevih glava.

Izraelske vlasti tvrde da je tokom napada korištena i klasterska municija.

Iranska revolucionarna garda je istovremeno preuzela odgovornost i za napade izvedene na teritoriji Bahreina, Kuvajta i Ujedinjenih Arapskih Emirata.