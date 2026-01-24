Iran prijeti “sveopćim ratom” ako Amerika napadne

Visoki iranski zvaničnik upozorio je da će Teheran svaki napad na Iran tretirati kao „sveopći rat“, dok se udarna grupa američkog nosača aviona približava regiji, javlja Reuters.

Upozorenje je uslijedilo nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa u četvrtak da Sjedinjene Države imaju „armadu“ koja se kreće prema Iranu, uz poruku da se nada kako je neće morati upotrijebiti, prenio je Sky News.

Povećana američka vojna prisutnost i oštrija retorika dolaze gotovo dvije sedmice nakon što je Trump pozvao iranske demonstrante da nastave proteste, navodeći da je „pomoć na putu“. U tim protestima, prema medijskim izvještajima, poginulo je više hiljada ljudi. Očekuje se da nosač aviona USS Abraham Lincoln, zajedno s nekoliko razarača s navođenim projektilima, stigne u regiju u narednim danima.

„Ovo vojno gomilanje, nadamo se da nije namijenjeno stvarnoj konfrontaciji, ali naša vojska je spremna za najgori scenarij. Zato je sve u Iranu u stanju visoke pripravnosti“, rekao je iranski zvaničnik za Reuters, pod uslovom anonimnosti.

„Ovaj put ćemo svaki napad, ograničen, neograničen, kirurški, kinetički, kako god ga nazvali, tretirati kao sveopći rat protiv nas, i odgovorit ćemo na najteži mogući način kako bismo ovo riješili“, dodao je. „Ako Amerikanci prekrše suverenitet i teritorijalni integritet Irana, mi ćemo odgovoriti“, poručio je, ne navodeći kakav bi odgovor mogao uslijediti.

Američka vojska je i ranije slala pojačanja na Bliski istok u periodima pojačanih tenzija, što se često tumačilo kao odbrambeni potez. Međutim, u tekstu se podsjeća da je prošle godine došlo do većeg gomilanja snaga uoči zračnih napada na iranski nuklearni program u junu. Također se navodi da je slično jačanje zabilježeno i na Karibima krajem prošle godine, uoči američke vojne akcije protiv Venezuele i hapšenja predsjednika Nicolasa Madura.

Kasno sinoć, navodi se u tekstu, američko Ministarstvo odbrane objavilo je novu Nacionalnu odbrambenu strategiju koja uključuje i dio o Iranu. U dokumentu se upozorava da bi Iran mogao ponovo pokušati razviti nuklearno oružje, uz navode da Iran ima „krv Amerikanaca na svojim rukama“ i da će SAD nastaviti podršku Izraelu.

„Iako je Iran pretrpio ozbiljne zastoje posljednjih mjeseci, čini se da namjerava obnoviti svoje konvencionalne vojne snage“, stoji u dokumentu. „Iranski čelnici također su ostavili otvorenu mogućnost da će ponovo pokušati doći do nuklearnog oružja, uključujući odbijanje učestvovanja u smislenim pregovorima.“

„Ne možemo ni ignorisati činjenice da iranski režim ima krv Amerikanaca na svojim rukama, da i dalje namjerava uništiti našeg bliskog saveznika Izrael, te da Iran i njegovi posrednici rutinski podstiču regionalne krize koje ne samo da ugrožavaju živote američkih oružanih snaga u regiji, već i sprječavaju samu regiju ka mirnoj i prosperitetnoj budućnosti koju toliko njenih čelnika i naroda jasno želi“, navodi se u strategiji.