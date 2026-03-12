Iranski predsjednik iznio uslove za kraj rata

Iranski predsjednik Masud Pezeškian sinoć, 11. marta, iznio je uslove pod kojima bi, prema njegovim riječima, mogao biti okončan rat s Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama. Među ključnim zahtjevima naveo je čvrste međunarodne garancije koje bi, kako tvrdi, osigurale trajni prekid svih napada na Iran.

Pezeškian je na društvenoj mreži X naveo da je tokom razgovora s liderima Rusije i Pakistana ponovio stav Irana da je posvećen miru u regiji. Prema njegovim riječima, sukob se može okončati samo ako se priznaju, kako je naveo, legitimna prava Irana, ako se isplate reparacije te ako međunarodna zajednica osigura garancije koje bi spriječile buduće napade.

Iranski predsjednik nije precizirao na koja se tačno prava poziva. Analitičari koji prate unutrašnju politiku Irana smatraju da bi se njegova izjava mogla odnositi i na pitanje imenovanja novog vrhovnog vođe te potrebu da takav izbor dobije međunarodno priznanje.

U međuvremenu se oglasio i američki predsjednik Donald Trump, koji je ranije ove sedmice izjavio da nije zadovoljan imenovanjem Modžtabe Hameneija za novog iranskog vjerskog vođu i šefa države. Trump je poručio da bi sin ubijenog Alija Hameneija mogao imati ozbiljne poteškoće u narednom periodu, dodajući da ne vjeruje da će moći živjeti u miru.