Isplata penzija za decembar u ponedjeljak, obračun po starom

Isplata penzija za mjesec decembar 2025. godine bit će izvršena u ponedjeljak, 5. januara 2026. godine, a radi se o isplati po starom obračunu, u skladu s važećim Zakonom o MIO.

Kako je saopćeno, penzije će biti isplaćene putem Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH. Najniža penzija za decembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana penzija 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za decembar 375.115, iznosi 761,91 KM. Ukupno će penziju za decembar primiti 465.132 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 315,5 miliona KM.

Iz nadležnih institucija naglašeno je da se radi isključivo o isplati penzija za decembar 2025. godine i da je ona u cijelosti obračunata prema postojećem, odnosno starom modelu usklađivanja.

Istovremeno, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Predložene izmjene odnose se na sve korisnike penzija u Federaciji BiH i predviđaju novi model usklađivanja koji kombinuje rast prosječnih plata i rast potrošačkih cijena, uz izbor povoljnije varijante za penzionere.

Prema najavama iz Vlade, ukoliko izmjene Zakona budu usvojene u oba doma Parlamenta Federacije BiH tokom januara, prvo povećanje penzija moglo bi uslijediti već od ovog mjeseca sa isplatom u februaru, dok bi se naredna usklađivanja vršila i sredinom godine.

Do eventualnog stupanja zakona na snagu, penzije se isplaćuju prema važećim propisima, a isplata zakazana za 5. januar predstavlja posljednju isplatu za 2025. godinu po starom obračunu.