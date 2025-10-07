Izgradnja zgrade Soda So, budućeg sjedišta Vlade Tuzlanskog kantona, ponovo je pred ministrima TK. Nakon što su se u javnosti pojavile informacije da su radovi zaustavljeni, iz resornog ministarstva to odlučno demantuju.

Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice TK Anela Ajšić pojasnila je da radovi nikada nisu službeno obustavljeni te da je riječ o privremenom zastoju zbog tehničkih i sigurnosnih analiza koje su bile neophodne za nastavak projekta.

„Mi smo kao ugovorni organ koji je od Vlade dobio saglasnost da u ime investitora sprovodi sve procedure, pripremili informaciju o svim aktivnostima koje su do sada provedene. Još u julu ministarstvo je bilo ovlašteno za pripremu tendera za izbor izvođača i nadzora. Ugovori su potpisani u decembru, a izvođači su uvedeni u posao krajem iste godine“, kazala je Ajšić.

Dodala je da su se tokom rekonstrukcije objekta pojavili izazovi koji su usporili dinamiku. Na postojećem objektu utvrđene su izvođačke greške iz sedamdesetih godina, zbog kojih je bilo potrebno dodatno ispitivanje čvrstoće konstrukcije. Ministarstvo je zbog toga angažovalo Univerzitet u Tuzli da izradi elaborat o stanju konstrukcije.

„Elaboratom je potvrđeno da konstrukcija zadovoljava potrebne mehaničke karakteristike, ali je predloženo provođenje sanacionih radova kako bi se dodatno ojačala stabilnost zgrade. Ti radovi su planirani kroz posebnu javnu nabavku“, navela je ministrica.

Drugi problem pojavio se na dijelu objekta koji je dograđivan, gdje su pronađeni stari šipovi koji nisu bili evidentirani u dokumentaciji. Nakon dodatnih geomehaničkih ispitivanja odlučeno je da se pristupi izradi testnih šipova, a izvođači su već 2. oktobra izveli prvi testni šip.

„Nakon što se završi analiza testnog šipa, radovi na dogradnji mogu se nastaviti u roku od deset dana. To znači da se projekat vraća u punu dinamiku“, naglasila je Ajšić.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić potvrdio je da Vlada TK od početka projekta postupa odgovorno i transparentno.

„Svi izazovi na koje smo naišli bili su razlog da projekt ne ide brže, ali to ne znači da nismo radili. Nismo željeli rizikovati kvalitet i sigurnost objekta. Ako ikada budemo morali birati između gubitka vremena i sigurnosti, izabraćemo sigurnost. Zgrada Soda So mora biti stabilna, reprezentativna i urađena u skladu s projektom“, poručio je Halilagić.

On je istakao da je dosad za izvedene radove plaćeno oko 446 hiljada konvertibilnih maraka, dok je ukupna vrijednost ugovora za izvođenje radova 11,2 miliona KM s PDV-om. Vlada TK u četvrtak planira novi sastanak sa svim uključenim akterima – izvođačima, nadzorom, projektantom, revidentom i Univerzitetom u Tuzli – kako bi se usaglasile preostale tehničke stavke i osigurao nastavak radova punim intenzitetom.