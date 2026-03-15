Izmjene saobraćaja na više dionica: Evo gdje su radovi i zabrane

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija po suhim ili mjestimično vlažnim kolovozima, dok vozače dodatno upozoravaju na učestale odrone na pojedinim dionicama. Iz nadležnih službi savjetuju oprezniju vožnju, posebno na putevima koji prolaze kroz usjeke i planinska područja.

Na pojedinim dionicama u kotlinama, kao i preko planinskih prevoja, magla i niska oblačnost povremeno smanjuju vidljivost.

Saobraćaj je i dalje zabranjen za sva vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje – Miljevina. Vozila do 3,5 tone mogu koristiti alternativne pravce preko Grepka ili Kalinovika, pri čemu je oko 19 kilometara ceste makadamsko, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na autocesti A-1 na dionici Sarajevo sjever – Podlugovi u toku je izgradnja bukobrana, zbog čega je saobraćaj privremeno preusmjeren u preticajnu traku.

Radovi se izvode i na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad – Lepenica, gdje se vrši monitoring okolnog tla u zoni petlje Lepenica i tunela Igman. Na tom dijelu saobraćaj se odvija dvosmjerno desnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica – Blidinje dozvoljen je prolaz vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog sanacije pružnog prelaza obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Šamac – Grebnice, a vozači se upućuju na alternativne pravce.

Na većini graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Ipak, zbog uvođenja novog sistema registracije ulaska i izlaska putnika u zemlje Evropske unije (EES – Entry/Exit System), moguća su povremena duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj ponovo otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila, saopćili su iz BIHAMK-a.