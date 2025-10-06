Izmjene zakona i inicijative na sjednici Skupštine TK

Na sjednici Skupštine TK usvojene su izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju kojima se, između ostalog omogućava studentima da istovremeno studiraju dva fakulteta, kao i studentima iz dijaspore da studiraju pod jednakim uslovima kao i domaći studenti. Uklanjaju se birokratske prepreke u vezi sa mentorstvima i članstvom u komisijama na drugom i trećem ciklusu studija, gdje su ranije bila potrebna brojna odobrenja. Važne izmjene odnose se na licenciranje i reakreditacija privatnih univerziteta kojima se uvode stroža pravila, posebno u vezi sa promjenom lokacije poslovanja.

„Ranije je bilo slučajeva gdje bi univerzitet nakon dobijanja licence preselio na neodgovarajuću lokaciju. Sada je predviđeno da se, nakon promjene sjedišta, licenca privremeno suspenduje, a inspekcija i ministarstvo će odmah provjeriti da li su ispunjeni svi propisani uslovi. Ukoliko uslovi nisu ispunjeni, univerzitet će automatski izgubiti licencu“, izjavio je Boris Krešić, poslanik DF -a u Skupštini TK.

Iako su podržali izmjene zakona, predstavnici opozicije ukazali su i na određene nedostatke, poput izostanka navođenja da svi fakulteti nisu obavezni organizovati prijemne ispite. Pohvalnim je, pak, ocijenjeno da oni koji to čine, katalog pitanja za pripremu trebaju dostaviti šest mjeseci ranije.

Od predloženih, usvojene su inicijative Lejle Vuković i Smaje Mandžića da se u prijedlogu Budžeta TK za 2026. godinu planira 1.700.000 KM za rekonstrukciju i adaptaciju Doma zdravlja Gradačac, te inicijativa za Projekat vodosnabdijevanja za grad Srebrenik, područje MZ Podorašje i Tinja i inicijativa za izgradnju kružnog toka u Gračanici, na jednoj od najfrekventnijih raskrsnica: Malešići – most na Sokoluši. Inicijativa zastupnica iz više stranaka kojom je predloženo da se u sve osnovne i srednje škole uvedu tzv. Kutije povjerenja namijenjene anonimnom prijavljivanju problema, prijedloga i izazova s kojima se učenici susreću nije uvrštena na dnevni red.