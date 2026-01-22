Javna rasprava u Tuzli: Da li Trgovačka postaje Ulica Muhameda ef. Lugavića?

Da li Trgovačka postaje Ulica Muhameda ef. Lugavića?

Stručni tim za određivanje naziva ulica i trgova na području Grada Tuzla objavio je Javni poziv za provođenje javne rasprave o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o nazivima naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova na području grada Tuzle.

Kako je navedeno u pozivu, nacrtom se predlaže izmjena postojećeg naziva ulice „Trgovačka“, koja bi ubuduće nosila naziv Ulica „Muhameda ef. Lugavića“. U dokumentu je precizirano i kuda se ulica prostire, počinje od Čaršijske džamije, odnosno Hadži-Hasanove džamije, a završava se u Ulici 25. Maja.

Inicijativu za izmjenu naziva ulice, navodi se, podnijelo je Društvo Hrvatski dom u Tuzli.

Poziv je upućen građanima Mjesne zajednice „Centar“, koji mogu dostaviti prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt odluke. Svoje komentare građani mogu predati u pisanoj formi putem Centra za pružanje usluga građanima, odnosno pisarnice Grada Tuzla, ili ih poslati poštom na adresu Grada Tuzla, Stručni tim za određivanje naziva ulica i trgova, ZAVNOBIH-a broj 11, Tuzla. Omogućeno je i slanje u elektronskoj formi, putem e-mail adrese [email protected].

U okviru rasprave planiran je i informativni sastanak, na kojem će zainteresovanoj javnosti biti predstavljene glavne odredbe nacrta odluke. Sastanak će biti održan u sali Mjesne zajednice „Centar“, Džafer mahala 57, 2. februara 2026. godine, u terminu od 12 do 13 sati.

Ko je bio Muhamed ef. Lugavić?

Muhamed ef. Lugavić bio je cijenjeni tuzlanski imam, dugogodišnji glavni imam i profesor šerijatskog prava i arapskog jezika. Tokom svoje bogate karijere, služio je kao dugogodišnji glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Tuzli te imam Čaršijske džamije. Kraće vrijeme bio je i imam Gazi Turali-begove (Poljske) džamije. Njegov rad i doprinos zajednici nisu se ogledali samo kroz vjersku službu – bio je istaknuti promotor međureligijskog dijaloga, a svojim mudrim riječima i djelima gradio mostove među ljudima.

Muhamed ef. Lugavić živio je u Tuzli, gdje je uživao izniman ugled i poštovanje. Danas ga se sjećamo s dubokom zahvalnošću, svjesni da je iza sebe ostavio svjetlo koje će nastaviti obasjavati puteve onih koji su imali čast da ga poznaju i uče od njega.

Čime je efendija Muhamed Lugavić zadužio Tuzlake?

Efendija Muhamed Lugavić, bio je imam u Tuzli u maju 1995. godine kada se desio masakr na Kapiji. Imao je ključnu ulogu u pružanju podrške roditeljima ubijenih, zajedno sa fra Petrom Matanovićem, koji je bio tuzlanski gvardijan, insistirajući da sva stradala djeca budu zajedno ukopana na Slanoj Banji, bez obzira na vjeru i nacionalnost.

Vođen uvjerenjem da je zajedništvo temelj Bosne i Hercegovine, masakr je doživio kao ličnu i zajedničku tragediju, smatrajući da je postupanje u duhu solidarnosti i ljudskosti vjerska i moralna obaveza. Njegovo djelovanje, zajedno s fra Petrom Matanovićem, ostalo je snažan simbol međureligijskog povjerenja i poruka mira koja i danas ima univerzalnu vrijednost.