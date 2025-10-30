Javni konkurs za prijem radnika u JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla

Ali Huremović
Javni konkurs za prijem radnika u JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla

Komunalno preduzeće JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla objavilo je javni konkurs za prijem radnika u radni odnos, na radnu poziciju: Referent za javne nabavke.

Zainteresovani kandidati mogu dostaviti prijave prema uslovima navedenim u konkursu, potpisanom i objavljenom na zvaničnoj web-stranici Sindikalnog zaštićivanja za zapošljavanje (SZZT) TK.

Riječ je o radnom odnosu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci. Rok za prijavu, potrebni dokumenti i ostali detalji navedeni su u dokumentu kojeg možete preuzeti OVDJE.

Pozivaju se sve kvalifikovane osobe da iskoriste ovu priliku za zapošljavanje u važnom kantonalnom preduzeću koje pruža usluge u oblasti saobraćaja i komunikacija na području Tuzlanskog kantona.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Objavljen Javni konkurs za prijem policajaca i mlađih inspektora u MUP-u...

Istaknuto

Objavljen Javni konkurs za prijem policijskih službenika u MUP TK

Istaknuto

Od danas naplata parkinga nedjeljom u Tuzli

Istaknuto

Objavljen Javni konkurs za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka u TK 

Istaknuto

Više nema besplatnog parkiranja, počelo označavanje mjesta na Stupinama

Istaknuto

TK: Objavljena lista dobitnika sportskih stipendija

Istaknuto

Vlada TK: Unapređenje cestovne mreže kroz zaduženje od 30 miliona KM

Tuzla i TK

Osumnjičeni za podvođenje maloljetnica predati u Tužilaštvo TK

Istaknuto

Treći dan Festivala filmskog stvaralaštva mladih: Nagrade, projekcije i inspirativne diskusije

Istaknuto

KO SDP BiH TK: “Vrijeme je da ministar MUP-a TK podnese ostavku”

Politika

Hapšenje policajaca u Tuzlanskom kantonu: Lejla Vuković traži najstrože kazne i zaštitu djece

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]