Javni konkurs za prijem radnika u JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla

Komunalno preduzeće JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla objavilo je javni konkurs za prijem radnika u radni odnos, na radnu poziciju: Referent za javne nabavke.

Zainteresovani kandidati mogu dostaviti prijave prema uslovima navedenim u konkursu, potpisanom i objavljenom na zvaničnoj web-stranici Sindikalnog zaštićivanja za zapošljavanje (SZZT) TK.

Riječ je o radnom odnosu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci. Rok za prijavu, potrebni dokumenti i ostali detalji navedeni su u dokumentu kojeg možete preuzeti OVDJE.

Pozivaju se sve kvalifikovane osobe da iskoriste ovu priliku za zapošljavanje u važnom kantonalnom preduzeću koje pruža usluge u oblasti saobraćaja i komunikacija na području Tuzlanskog kantona.