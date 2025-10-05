Jednostavan trik: Kako bez muke skinuti naljepnice sa tegli

Ponovno korištenje teglica pametan je i ekološki način da se smanji otpad, bilo da ih koristite za čuvanje domaćih umaka, zimnice ili kao ukrasne vaze. Ipak, jedan korak često zadaje najviše problema – skidanje tvrdokornih naljepnica i ljepljivih tragova koji ostaju iza njih.

Mnogi su godinama pokušavali različite metode, od mješavina ulja i sode bikarbone do namakanja u vrućoj vodi s deterdžentima. Iako neke od njih djeluju, većina zahtijeva mnogo vremena i truda.

Međutim, rješenje je jednostavnije nego što se čini – bijeli ocat. Dovoljno je papirnati ubrus ili komad vate natopiti octom, prisloniti na naljepnicu i ostaviti da djeluje najmanje 15 minuta. Nakon toga, naljepnica bi se trebala sama odlijepiti bez ikakvog ribanja.

Novinarka portala The Kitchn testirala je ovu metodu na tegli s još netaknutom naljepnicom. Papir je natopila octom, omotala oko staklenke i ostavila 45 minuta. Kada se vratila, naljepnica je doslovno skliznula, a ostaci ljepila nestali su nakon kratkog pranja deterdžentom i toplom vodom. Rezultat – savršeno čista tegla, spremna za ponovnu upotrebu.

Ova metoda pokazala se učinkovitijom od skupih sredstava za čišćenje, a osim što je jednostavna, i ekološka je i bezopasna. Ocat ne ostavlja neugodan miris, ne stvara nered i nalazi se u gotovo svakoj kuhinji.

Zahvaljujući ovom triku, skidanje naljepnica sa staklenki postaje najlakši dio posla – dok perete suđe, ocat će tiho odraditi svoj dio i pripremiti vaše tegle za novu namjenu.