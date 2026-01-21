Jimmy Stanić slavi 97. rođendan, legenda koja i dalje nastupa i puni dvorane

Jimmy Stanić slavi 97 rođendan i još jednom potvrđuje da je riječ o jedinstvenoj pojavi na muzičkoj sceni ovih prostora. Rođen u Zagrebu 20. januara 1929. godine, Stjepan Jimmy Stanić iza sebe ima karijeru dugu više od sedam decenija, tokom koje je bio i vrhunski kontrabasist i cijenjeni džezist, ali i pjevač zabavne muzike čiji je glas obilježio čitave generacije.



U mladosti je svirao i nastupao u inostranstvu, gdje je dijelio pozornice sa nekim od najvećih imena svjetskog džeza, a po povratku u Hrvatsku izgradio je prepoznatljiv pjevački stil koji ga je izdvojio od svih drugih. Njegov dubok, snažan i kultiviran glas, uz poseban smisao za humor i zagrebački šarm, učinio ga je jednim od najoriginalnijih izvođača zabavne muzike na ovim prostorima.



Publika ga pamti po pjesmama koje su često imale duhovit i pomalo groteskan karakter, ali i po interpretacijama evergrina koje su uvijek nosile njegov lični pečat. Osim što je pjevao i svirao, bavio se i skladanjem, pa je iza njega ostao i značajan autorski trag.

Ono što danas posebno fascinira jeste činjenica da Jimmy Stanić slavi 97 rođendan i da i dalje aktivno nastupa. Putuje, održava koncerte i druži se s publikom, doduše uz nekoliko razumnih uslova, koncert ne smije početi prekasno i ne traje duže od devedeset minuta. Ipak, energija, humor i prisutnost na sceni ostali su isti, a publika ga i dalje dočekuje s istim poštovanjem i oduševljenjem.



Malo je umjetnika na ovim prostorima koji se mogu pohvaliti takvom dugovječnošću, ne samo životnom nego i umjetničkom. Stanić je postao simbol jedne epohe, ali i dokaz da ljubav prema muzici ne poznaje granice godina.



Danas, kada Jimmy Stanić slavi 97 rođendan, njegova karijera i životna energija služe kao rijedak i inspirativan primjer da se strast prema umjetnosti može nositi cijeli život, bez odustajanja i bez povlačenja u tišinu.