Jutros hladno i maglovito: Evo kakva nas temperatura očekuje tokom dana

RTV SLON
Pretežno oblačno vrijeme
Foto: Oblačno sa maglom/ Tuzla, naselje Sjenjak, Ušće

Jutros je na jugu i jugozapadu Bosne i Hercegovine pretežno vedro, dok u većem dijelu zemlje preovladavaju magla i niska naoblaka.

Prema podacima izmjerenim u 7 sati, najniža temperatura zraka zabilježena je na Sokocu, gdje su izmjerena minus četiri stepena. U Livnu je izmjeren minus jedan stepen, dok su u Bugojnu, Sarajevu i Tuzli zabilježeni nula stepeni. Temperatura od jedan stepen izmjerena je u Srebrenici, dok su Doboj, Jajce, Zenica i Zvornik imali dva stepena. U Banjoj Luci su izmjerena tri stepena, a u Bijeljini, Gradačcu, Prijedoru i Sanskom Mostu četiri stepena. Najtoplije je jutros bilo u Trebinju sa pet i u Mostaru sa sedam stepeni Celzijusa.

U Tuzli je izmjeren barometarski tlak od 986,6 hPa, uz relativnu vlažnost zraka od 96 posto i prisutnu maglu. Vjetar je slab, bez izraženog strujanja.

Tokom dana u sjevernim područjima Bosne, kao i po kotlinama centralne i istočne Bosne, zadržat će se magla ili niska oblačnost. U ostalim dijelovima zemlje očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Na krajnjem sjeveru Bosne povremeno je moguća slaba rosulja. Vjetar će biti slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Dnevna temperatura zraka kretat će se između tri i devet stepeni, dok se na jugu zemlje očekuju temperature do 14 stepeni Celzijusa.

Podaci se odnose na posljednje mjerenje obavljeno 20. decembra 2025. godine u 7 sati.

