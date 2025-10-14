Jutros se u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća uz povoljne vremenske uvjete

U većem dijelu Bosne i Hercegovine ovoga jutra saobraća se uz povoljne vremenske uvjete.

Zbog radova na sanaciji dilatacije na mostu u Ostrožcu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, saobraća se usporeno, jednom trakom, uz regulaciju semaforima.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Klašnice-Banja Luka, Bileća-Trebinje, Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Zenica-Doboj (Donja Vraca-Liješnica), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk), Jajce-Crna Rijeka i Gacko-Foča (u Sastavcima).

Zbog održavanja javne manifestacije i velike frekvencije vozila, na magistralnoj cesti Šićki Brod- Gračanica (u mjestu Puračić), moguće je formiranje dužih kolona i usporeno saobraćanje.

Zbog oštećenja kolovoza na magistralnoj cesti Žepče–Maglaj (lokacija Ozimica), na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste, saobraća se usporeno.

Danas će se izvoditi radovi na redovnom održavanju svjetlosne signalizacije na raskrsnicama na magistralnim cestama Tuzla-Simin Han i Tuzla-Miladije, kao i na području Živinica.

Počela je registracija putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), što povremeno može uvjetovati duža zadržavanja na graničnim prelazima. Ovoga jutra na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz BIHAMK-a.