Kako pripremiti savršenu baklavu pred Bajram

U mnogim bosanskim kuhinjama pripreme za Bajram počinju nekoliko dana ranije, a među kolačima koji gotovo uvijek imaju posebno mjesto nalazi se baklava. Ovaj tradicionalni desert od tankih jufki, oraha i agde već generacijama prati bajramske dane i često se priprema upravo uoči praznika kako bi na stolu bila spremna kada stignu prvi gosti.

Baklava je kolač koji zahtijeva malo strpljenja, ali njen bogat okus i miris uvijek opravdaju trud. Dok se peče u rerni, cijela kuća ispuni se poznatim mirisom oraha i putera, a upravo taj trenutak mnogima je znak da se Bajram približio.

Sastojci za klasičnu baklavu

Za pripremu baklave potrebno je oko pola kilograma tankih jufki za baklavu, 500 do 600 grama mljevenih oraha, oko 250 grama putera ili maslaca, te dvije do tri kašike šećera koje se pomiješaju s orasima.

Za agdu, odnosno preljev, potrebno je oko 800 grama šećera, 700 mililitara vode, nekoliko kriški limuna i jedna kesica vanilin šećera.

Priprema baklave

Tepsiju je najprije potrebno dobro premazati otopljenim puterom. Na dno se zatim slaže nekoliko jufki, obično tri do četiri, pri čemu se svaka lagano premaže puterom.

Nakon toga se dodaje tanki sloj mljevenih oraha pomiješanih sa šećerom. Zatim slijedi novi sloj jufki koje se također premazuju puterom, pa opet sloj oraha. Postupak se ponavlja dok se ne potroše svi sastojci, a završni sloj uvijek treba biti nekoliko jufki.

Prije pečenja baklava se pažljivo reže u oblik rombova ili kocki. Ovaj korak je važan jer se baklava kasnije lakše poslužuje, a agda se ravnomjernije raspoređuje.

Baklava se peče u prethodno zagrijanoj rerni na oko 180 stepeni, približno 40 do 45 minuta, dok gornji sloj ne dobije lijepu zlatnu boju.

Agda koja daje poseban ukus

Dok se baklava peče, priprema se agda. U šerpi se pomiješaju voda i šećer, pa se kuhaju desetak minuta dok ne dobiju sirupastu strukturu. Pred kraj se dodaju kriške limuna i vanilin šećer.

Kada se baklava izvadi iz rerne, još dok je vruća prelije se pripremljenom agdom. Upravo taj kontrast između tople baklave i slatkog sirupa omogućava da kolač dobro upije preljev i dobije karakterističnu sočnost.

Baklava je jedan od kolača koji se često priprema u većoj količini, jer se tokom bajramskih dana dijeli s rodbinom, komšijama i prijateljima. U mnogim domovima običaj je da se uz baklavu posluže i kafa ili čaj, dok se u toploj atmosferi razmjenjuju bajramske čestitke.

Iako postoji mnogo varijacija ovog kolača, od pistacija do različitih oblika slaganja, klasična baklava s orasima i dalje je najčešći izbor u bosanskim domovima kada se priprema za Bajram.