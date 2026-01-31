Kako ukloniti ogrebotine s drvenih podova? Ponovno će zablistati uz ovaj sastojak

Drveni podovi prostoru daju toplinu i osjećaj elegancije, ali su istovremeno osjetljivi na ogrebotine i znakove habanja. Čak i uz pažljivo korištenje i redovno održavanje, sitna oštećenja mogu nastati zbog pomjeranja namještaja, kandži kućnih ljubimaca ili svakodnevnog kretanja po prostoru. Iako takve ogrebotine najčešće ne utiču na funkcionalnost poda, mogu narušiti njegov izgled i prirodni sjaj, zbog čega je važno reagovati na vrijeme.

Dodatni problem tokom zime predstavlja dugotrajno grijanje, koje isušuje zrak u zatvorenim prostorima. Suh zrak može učiniti drvo krhkijim i podložnijim oštećenjima, pa se postojeće ogrebotine često još više istaknu.

Na Facebook stranici Mrs Hinch Cleaning Tips, korisnica po imenu Dorota pitala je postoji li jednostavan način za uklanjanje starih ogrebotina s drvenog poda. Odgovor koji se najčešće ponavljao bio je iznenađujuće jednostavan – orah. „Utrljajte orah po ogrebotinama“, napisao je jedan korisnik, dok su drugi potvrdili da ova metoda zaista daje rezultate.

Ispostavilo se da je trljanje jezgre oraha po drvenoj površini starinski, ali vrlo efikasan trik za prikrivanje manjih ogrebotina, prenosi Daily Express. Orasi sadrže prirodna ulja koja se upijaju u sitne pukotine i utore u drvetu, čime se ogrebotine vizuelno ublažavaju ili potpuno prekrivaju.

Osim što pomažu da oštećenja budu manje vidljiva, prirodna ulja iz oraha dodatno poliraju površinu poda i vraćaju mu sjaj. Cijeli postupak traje svega nekoliko minuta i ne zahtijeva upotrebu hemijskih sredstava, ribanje niti temeljito čišćenje, što ovu metodu čini jednostavnim i prirodnim rješenjem za održavanje drvenih podova.

