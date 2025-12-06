Kakvo nas danas vrijeme očekuje?

Jutros je u većem dijelu Bosne preovladavalo oblačno vrijeme, uz mjestimičnu slabu kišu ili rosulju, dok je jug Hercegovine osvanuo pod suncem.

Temperature u 07 sati kretale su se od 3°C u Livnu do 12°C u Mostaru, dok je u Tuzli izmjereno 5°C uz visoku vlažnost zraka od 97 posto. Barometarski tlak iznosi 978,5 hPa, a u posljednja 24 sata u Tuzli je zabilježeno 7 mm padavina.

Tokom dana Bosnu očekuje nastavak oblačnog vremena, uz mogućnost slabe kiše, dok će u Hercegovini ostati sunčano. Dnevne temperature bit će od 4 do 10 stepeni, na jugu do 16°C, uz slab južni i jugozapadni vjetar.