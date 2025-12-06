Kakvo nas danas vrijeme očekuje?

RTV SLON
Pretežno oblačno vrijeme
Foto: RTV Slon/ Arhiva

Jutros je u većem dijelu Bosne preovladavalo oblačno vrijeme, uz mjestimičnu slabu kišu ili rosulju, dok je jug Hercegovine osvanuo pod suncem.

Temperature u 07 sati kretale su se od 3°C u Livnu do 12°C u Mostaru, dok je u Tuzli izmjereno 5°C uz visoku vlažnost zraka od 97 posto. Barometarski tlak iznosi 978,5 hPa, a u posljednja 24 sata u Tuzli je zabilježeno 7 mm padavina.

Tokom dana Bosnu očekuje nastavak oblačnog vremena, uz mogućnost slabe kiše, dok će u Hercegovini ostati sunčano. Dnevne temperature bit će od 4 do 10 stepeni, na jugu do 16°C, uz slab južni i jugozapadni vjetar.

pročitajte i ovo

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno, nepovoljna bioprognoza

Vijesti

Vremenska prognoza: Danas kiša širom BiH, nepovoljna i bioprognoza

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno, nepovoljna bioprognoza

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno, nepovoljna i bioprognoza

Istaknuto

Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

BiH

Dosta hladnoće, idemo u toplije dane

Istaknuto

Stanje na putevima širom BiH: Kiša, magla i mokri kolovoz

Istaknuto

Tuzla servis: U SHMP pruženo 246 zdravstvenih usluga

BiH

Deveti pravosudni forum za BiH: Oduzimanje nezakonito stečene imovine u fokusu pravosuđa

Istaknuto

Kampanja “Muškarci protiv nasilja”: Vjerski lideri u BiH protiv rodno zasnovanog nasilja

Istaknuto

Svaki gutljaj priča priču: Svjetski dan turske kafe

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]