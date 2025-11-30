Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Jutros je u većem dijelu Bosne zabilježena niska oblačnost, dok je jugozapad zemlje i područje Hercegovine osvanulo vedro. Prema mjerenjima u 7:00 sati, temperatura zraka u Sokolcu je iznosila -1 stepen, u Prijedoru i Tuzli 0, dok su Doboj, Sarajevo i Srebrenica mjerili jedan stepen. Banja Luka, Gradačac i Jajce zabilježili su dva, Bijeljina i Trebinje tri, a Mostar pet stepeni Celzija.

Tokom prijepodneva očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti, a drugi dio dana donosi pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab, južnog smjera, dok će se najviša dnevna temperatura zraka kretati između 4 i 10 stepeni, a na jugu do 13.

Prema posljednjem mjerenju za Tuzlu u 07:00 sati, zrak je bio potpuno zasićen vlagom, uz relativnu vlažnost od 100 posto. Zabilježen je slab istočni vjetar brzine 1 m/s, barometarski tlak iznosio je 980 hPa, a u protekla 24 sata na ovom području palo je 2 mm padavina.