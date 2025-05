Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Danas u većem dijelu zemlje jutro sunčano uz umjerenu oblačnost. U ostaku dana porast naoblake. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 14 do 20, na jugu i sjeveru do 23 °C.

Biometeorološka prognoza slična je kao u proteklom periodu. Neuobičajeno hladno za ovaj dio godine, pri tome će jutarnji sati biti malo topliji u odnosu na prvi dan vikenda, potom sa porastom temperatura i umjerenim zatopljenjem. Širom zemlje, mogući su povremeni kratkotrajni pljuskovi, koji bi mogli kvariti osjet ugode. Poželjno je primjereno se odjenuti i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.