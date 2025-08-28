Kakvo nas vrijeme očekuje u septembru?

Federalni hidrometeorološki zavod upozorava da Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje nestabilno vrijeme, dok se od sredine sedmice prognozira postepena stabilizacija i sunčani periodi uz porast temperatura.

Prema dvosedmičnoj prognozi, kraj radne sedmice na jugu zemlje donosi i prve vruće dane.

“Noći i jutra će i dalje biti ugodna, a u centralnim dijelovima zemlje i svježa”, navode iz Zavoda. Tokom vikenda očekuje se pojačana naoblaka, pad dnevnih temperatura te kiša koja bi mjestimično mogla biti u obliku pljuskova.

Minimalne temperature zraka kretat će se od 9 do 14 stepeni u Bosni, do 18 stepeni u Hercegovini, dok će krajem sedmice na jugu dosezati i do 22 stepena. Najviše dnevne temperature iznosit će između 28 i 34 stepena, a lokalno i do 36 stepeni.

Nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima očekuje se i početkom naredne sedmice, dok će od sredine sedmice prevladavati postepena stabilizacija. Preovladavat će umjereno do pretežno oblačno, uz djelimično sunčane periode. “Kraći lokalni pljuskovi nisu isključeni sredinom dana”, dodaju meteorolozi.

Jutarnje temperature tada će biti između 11 i 16 stepeni u Bosni, dok će na jugu Hercegovine dosezati do 21 stepena. Maksimalne dnevne vrijednosti kretat će se između 18 i 24 stepena u Bosni, dok će na jugu dostići do 28 stepeni.