Kakvo nas vrijeme očekuje u TK u narednih 15 dana?

Arnela Šiljković - Bojić
Sunce- Vedro
Foto: RTV Slon/Sunčano vrijeme

Vremenska prognoza – Tuzlanski kanton

Danas

U Tuzlanskom kantonu danas je aktívno upozorenje za obilne padavine od 20 do 30 l/m² i grmljavinu, koje traje do 21:59 sati. Tokom jutra i podneva pretežno vedro sa temperaturama do 34°C, ali već od večeri očekuju se obilni pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature će varirati od 18°C noću do 34°C tokom dana, sa umjerenim vjetrom jugozapadnog smjera.

7 Dana

Narednih sedam dana u TK očekuje se promjenjivo vrijeme. U subotu i nedjelju vedro i toplo sa temperaturama do 26°C, dok će od ponedjeljka do četvrtka biti povremeni pljuskovi i grmljavina, posebno u poslijepodnevnim satima. Temperature će se kretati između 25°C i 35°C, sa noćnim vrijednostima od 18°C do 22°C. Vjetar umjeren, pretežno sa juga.

15 Dana

U narednih petnaest dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se postepeno smanjenje padavina i zagrijavanje. Prva sedmica će biti vlažnija sa čestim pljuskovima i temperaturama do 31°C, dok će druga sedmica biti toplija i sušnija, sa temperaturama do 36°C tokom dana i noćnim vrijednostima od 20°C do 26°C. Vjetar blag do umjeren, sa povremenim pojačanjima tokom kišnih perioda.

Visoka temperatura žuto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla

Početak upozorenja: 21. August 2025. 10:00

Kraj upozorenja: 21. August 2025. 15:00

Max temperatura oko 34 °C.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.

Kiša žuto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla

Početak upozorenja: 21. August 2025. 22:00

Kraj upozorenja: 22. August 2025. 21:59

Očekivana količina padavina između 20 i 30 l/m2.

Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.

Grmljavina žuto Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu – region Tuzla

Početak upozorenja: 21. August 2025. 22:00

Kraj upozorenja: 22. August 2025. 13:00

Očekuje se grmljavina.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.

