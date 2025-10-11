Kantonalni sud u Tuzli uskoro počinje „Sedmicu sudske nagodbe“

Foto: Ilustracija

U Kantonalnom sudu u Tuzli od ponedjeljka, 3. novembra 2025. godine, počinje implementacija aktivnosti pod nazivom „Sedmica sudske nagodbe“, koja će trajati do 14. novembra.

Cilj ove inicijative je da se veći broj sudskih predmeta riješi mirnim putem, kroz skraćene i ekonomičnije postupke, čime se želi poboljšati efikasnost sudova i ubrzati rješavanje sporova.

„Sedmica sudske nagodbe ima za cilj da utiče na promjenu pristupa suda i stranaka u rješavanju sporova, uz naglasak na brzo, efikasno i obostrano zadovoljavajuće rješenje“, navedeno je iz Kantonalnog suda Tuzla.

Na ovaj način, kako ističu iz suda, jača se kultura dijaloga i kompromisa, dok se ujedno smanjuje opterećenost sudova velikim brojem predmeta.

