Katić i Muharemović pred Kipar: Fudbaleri BiH spremni na borbu do kraja

Nedžida Sprečaković
Fudbaleri BiH na treningu u Sarajevu pred meč s Kiprom – Nikola Katić i Tarik Muharemović
Seniorska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu se priprema za predstojeće mečeve u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i prijateljski susret. Duel protiv Kipra biće odigran u četvrtak, 9. oktobra, dok će BiH tri dana kasnije odmjeriti snage s Maltom.

Fudbaler njemačkog Schalkea 04 Nikola Katić kazao je da je svaka naredna utakmica u kvalifikacijama izuzetno važna i da se reprezentacija nada pobjedi, ali očekuje zahtjevan meč protiv motivisanog protivnika.

– Igramo protiv izuzetno motivisane ekipe, što smo mogli vidjeti u njihovim prethodnim nastupima. Namučili su nas u Zenici i odigrali neriješeno s Rumunima, tako da očekujem tešku utakmicu, sigurno drugačiju nego protiv Austrije. Daju nam ulogu favorita, ali to moramo opravdati na terenu. Oni se ne predaju ni kada gube 2:0, zato moramo biti spremni na borbu do kraja – izjavio je Katić.

Dodao je da se nakon poraza protiv Austrije ništa ne mijenja, jer i BiH i Austrija imaju još nekoliko utakmica do kraja kvalifikacija.

– Svaka naredna utakmica nam je najvažnija, tu nema dileme. I prijateljski duel protiv Malte važan je za razvoj ekipe. Na dobrom smo putu, mnogo igrača je u dobroj formi u svojim klubovima i to moramo prenijeti na reprezentaciju – naglasio je fudbaler Schalkea.

Njegov saigrač iz reprezentacije, fudbaler italijanskog Sassuola Tarik Muharemović, poručio je da je fokus ekipe trenutno isključivo na Kipru i da vjeruje kako BiH može izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo s prvog mjesta u grupi.

– Ja i dalje gledam prvo mjesto kao konačan cilj. Prva prepreka je Kipar i samo nam je to sada u fokusu. Atmosfera u ekipi je odlična, pritisak koji osjećamo je pozitivan i služi nam kao dodatna motivacija – kazao je Muharemović.

Fudbaleri Bosne i Hercegovine trenirat će danas i sutra na stadionu Koševo, gdje će stručni štab finalizirati pripreme pred važan kvalifikacijski susret.

