Kiša, snijeg i pad temperature, večeras moguć snijeg i u nizinama Bosne

Jasmina Ibrahimović
vremenska prognoza, kiša, oblačno vrijeme, padavine
Foto: Meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme

Danas većinom oblačno vrijeme sa kišom u nizinama i snijegom u višim područjima. Padom temperature zraka u poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni i u nizinama može padati slab snijeg ili susnježica.

U večernjim satima smanjenje oblačnosti u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini jugo prije podne. Temperatura zraka većinom između 2 i 8°C, na jugu zemlje do 7 do 12°C.

Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima može padati slab snijeg na istoku i sjeveroistoku. Više sunčanog vremena je na području Hercegovine. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1°C, na jugu do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6°C, na jugu zemlje od 9 do 13°C.

