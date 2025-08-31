Kišni početak dana, naredne sedmice toplo s povremenim pljuskovima

Danas u Tuzli očekujemo promjenjivo vrijeme s početkom kiše u jutarnjim satima. Temperatura će se kretati od 11°C u ranim jutarnjim satima do 21°C poslijepodne. U periodu od 08:00 do 11:00 sati očekuju se pljuskovi, s najjačim padavinama oko 09:00 sata.

Preporučujemo da nosite kišni kaput ili kišobran, a obuću odaberite vodootpornu zbog mogućih lokvanja.

Za regiju Tuzla vrijedi upozorenje za pljuskove praćene grmljavinom od 31. augusta 2025. u 11:00 do 31. augusta 2025. u 18:00 sati.

U narednih sedam dana

U narednih 7 dana u Tuzli očekujemo toplo vrijeme s povremenim pljuskovima. Najkišovitiji dan će biti srijeda, 3. septembra, s velikom vjerovatnoćom padavina od 95%. Najbolji dan za izlet je utorak, 2. septembra, kada će biti sunčano i suho s maksimalnom temperaturom od 31°C.

Tokom sedmice temperature će varirati između 21°C i 31°C. Preporučujemo laganu letnju odjeću, ali imajte pri ruci kišobran za kišnije dane.

Temperatura do polovine septembra

U periodu od 15 dana u Tuzli će prevladavati tople temperature, uglavnom između 26°C i 30°C. Očekuju se povremeni pljuskovi tokom cijelog perioda, s nešto većom učestalošću u drugoj polovini sedmice.

Najpovoljniji period za putovanje bi bio od ponedjeljka, 8. septembra do utorka, 9. septembra, kada su padavine minimalne i temperature ugodne.

Preporučujemo da planirate aktivnosti na otvorenom u sušim periodima i da budete spremni na iznenadne pljuskove.

