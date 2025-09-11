Kišovito vrijeme, aktivno je upozorenje i za maglu

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno kišovito vrijeme, posebno u jutarnjim satima, sa postepenim smanjenjem padavina tokom dana.

Temperature će se kretati od 15 do 24 stepeni, najniže u ranim jutarnjim satima, a najviše tokom podneva. Aktivno je upozorenje za maglu po kotlinama i uz riječne tokove od 01:00 do 08:00, što može uticati na vidljivost u tim područjima.

Narednih sedam dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se promjenljivo vrijeme. Subota će biti vedra i topla sa temperaturama do 28 stepeni, dok će nedjelja donijeti obilne padavine sa mogućom grmljavinom.

U toku sedmice će se temperature kretati između 23 i 28 stepeni, sa povremenim pljuskovima, posebno u središnjim i planinskim dijelovima. Upozorenje za grmljavinu je aktivno 11. septembra od 09:00 do 14:00.