Klizavi putevi i smanjena vidljivost, upozorenje za vozače u cijeloj BiH

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se vozi po mokrim i mjestimično klizavim kolovozima, nakon kiše i lokalno obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom, zbog čega se vozačima savjetuje opreznija vožnja i prilagođena brzina.

Na pojedinim dionicama zadržava se voda na kolovozu, a zabilježeni su i odroni zemlje i kamenja. Magla dodatno otežava vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove. U višim planinskim područjima i na prevojima pada slab snijeg koji se za sada ne zadržava na cesti, dok su na otvorenim pravcima mogući jaki bočni udari vjetra, posebno u Hercegovini.

Zbog takvih uslova iz nadležnih službi preporučuju veći razmak između vozila i izbjegavanje naglih kočenja, uz obavezno poštivanje signalizacije i saobraćajnih propisa.

Kao dionice s pojačanim rizikom od odrona izdvajaju se pravci Bihać–Srbljani–Bosanska Krupa, Jajce–Banja Luka, Turbe–Karanovac, Bugojno–Kupres, Jablanica–Prozor, Konjic–Jablanica–Mostar–Doljani i Rogatica–Višegrad. Na putevima Šuica–Livno, Glamoč–Priluka i Sarajevo–Rogatica upozorava se i na moguće izlaske divljih konja na kolovoz.

Potpuno je zabranjen saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje–Miljevina. Vozila do 3,5 tone mogu koristiti pravce preko Kalinovika, gdje je 19 kilometara makadama, i Grebka, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Goražda.

Na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever–Podlugovi izvode se radovi na postavljanju bukobrana i saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na putu Jablanica–Blidinje dozvoljen je prolaz vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje na snazi obustava saobraćaja.

Na većini graničnih prelaza putnička vozila zasad prolaze uz kraća zadržavanja, ali zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska iz Evropske unije, EES, moguća su duža čekanja. Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak i dalje zabranjen saobraćaj za teretna vozila.