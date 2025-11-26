Košarkaši BiH protiv Turske sutra otvaraju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo

Košarkaši BiH protiv Turske sutra u Istanbulu ulaze u novo kvalifikacijsko poglavlje, a reprezentacija je jutros s Međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovala ka turskoj metropoli gdje će pokušati izboriti početni korak u borbi za Svjetsko prvenstvo.

Selektor Dario Gjergja suočen je s brojnim izostancima, pa je na put poveo jedanaestoricu igrača među kojima su Xavier Castaneda, Faruk Duvnjak, Adnan Arslanagić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Nikola Marić, Emir Sulejmanović, Ajdin Penava i Vojin Ilić. Uprkos skromnijem rosteru, košarkaši BiH protiv Turske ulaze s ambicijom da iskoriste svaku priliku i pokušaju odgovoriti na domaći pritisak.

Zmajevi će večeras trenirati u Turkcell košarkaškom centru, prostoru koji će im već sutra biti poprište prvog kvalifikacijskog ispita.

Utakmica počinje u 19 sati po našem vremenu, a susret će biti emitovan uživo na Arena Sport 1, što domaćoj publici omogućava da prati duel u kojem BiH pokušava pokazati čvrstinu, uprkos izazovima s kojima se tim suočava.