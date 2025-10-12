Košarkaši Slobode večeras dočekuju Promo iz Donjeg Vakufa

Košarkaši Slobode u Mejdanu dočekuju Promo iz Donjeg Vakufa

Košarkaši tuzlanske Slobode spremno dočekuju početak nove sezone u Ligi Bosne i Hercegovine. Prvi protivnik bit će ekipa Proma iz Donjeg Vakufa, a utakmica se igra večeras u 19 sati u dvorani Mejdan.

Trener Slobode Marko Trbić ističe da ekipa u novu sezonu ulazi s optimizmom.
„Iza nas je dobro pripremno razdoblje i kvalitetna selekcija tima, pa očekujemo dobre rezultate. U 1. kolu ABA lige 2 izgubili smo od Heliosa 82:80, iako smo imali veliku priliku za pobjedu. Izvukli smo pouke i sada idemo po prvu pobjedu u novoj sezoni“, kazao je Trbić.

Slično razmišlja i prvotimac Jasmin Jakupović, koji poziva navijače da podrže ekipu u Mejdanu.
„Pozivam publiku da dođe na premijeru. Riječ je o relativno novom timu koji je vrijedno radio u pripremnom periodu. Idemo na pobjedu“, rekao je Jakupović.

Utakmicu u Mejdanu sudit će Milan Danilović, Slaven Vavan i Dejan Brestovac.

